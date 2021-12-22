Александра Трусова прыгнет пять четверных на ЧР по фигурному катанию
Российская фигуристка Александра Трусова собирается выполнить пять четверных прыжков на прокате произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию. Об этом сообщает Первый канал.
Напомним, что Трусова снялась с выступления на этапе Гран-при в Японии из-за травмы бедра и ее участие в чемпионате России находилось под большим вопросом.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. На 26 декабря запланированы произвольные выступления, в которых должны выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница ЧМ Евгения Медведева.
По итогам российского чемпионата будет сформирована национальная сборная для участия в пекинской Олимпиаде. Ранее Этери Тутберидзе заявила, что рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине.