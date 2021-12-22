Тутберидзе усомнилась в существовании Плющенко: «А он есть?»

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о переманивании спортсменов между тренерскими группами, а также прокомментировала принципы работы начинающего тренера и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, что в прошлом сезоне воспитанницы Тутберидзе – Алена Косторная и Александра Трусова тренировались у Плющенко, но в межсезонье вернулись в группу Тутберидзе.

«Плющенко? А он есть? Не знаю. Нет никакого условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то никому не нужны. Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными. Здесь вопрос от спортсмена, от доверия и понимания. Если доверия нет, ему позвонили или написали – как это работает, я не знаю... Честно скажу, никогда – хотя иногда хотелось – никого не приглашала.

Иногда смотришь на спортсмена и понимаешь – я бы настолько больше ему дала. Но я не перешагиваю эту грань. Если ты позвал – ты где-то обязан уже. Ты же разрушил там, ты обязан показать результат с этим спортсменом лучше, чем был там», – сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Ранее Этери Тутберидзе заявила, что рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине.

Напомним, что с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирована национальная сборная для участия в пекинской Олимпиаде.