Александр Тыгин о проверках газовщиков: «100% понимания пока мы не добились»

Вопросы газоснабжения и проверки газового оборудования у населения принципиальны ввиду того, что попустительство в этой сфере жилищно-коммунального хозяйства может привести к трагедии. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову заявил начальник ведомства – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин.

«Он совершенно принципиальный – вопрос газоснабжения. 2024 год мы начали с цифры 5 тысяч домохозяйств, куда сотрудники горгазов не попали для проведения технического обслуживания. И, вроде бы, невелика цифра, потому что у нас всего почти полтора миллиона домохозяйств, если мы объединим квартиры и частный сектор. Ну что на их фоне пять тысяч? Но при всей статистической ничтожности, мы не знаем, что в них происходит с газовым оборудованием», - посетовал Тыгин.

Он напомнил трагический случай, который произошел в Нурлате в апреле этого года. Тогда в доме №9 на улице заводской произошел взрыв газового баллона, в результате которого три человека пострадали, один из них позже скончался от полученных травм.

Закон требует один раз в 12 месяцев провести проверку оборудования всего многоквартирного дома: начиная от магистрального выхода газопровода с земли до колонки, газовой плиты. В эту сферу ответственности включены все: собственники жилья, управляющие компании, и специализированные организации. Тыгин также уточнил, что в Татарстане газ получает 16 тысяч МКД и 600 тысяч индивидуальных хозяйств.

По словам главного государственного инспектора Татарстана, далеко не все жильцы осознают, какие последствия могут произойти в случае неисправного газового оборудования. Многие до сих пор отказываются пускать для проверки газовые службы и не видят в этом ничего критичного. Кроме того, часто инспекторы отключают газ из-за отсутствия тяги после замены дверей и окон в квартире, вмешательства в газовое оборудование, самостоятельных перепланировок, воды в газопроводе из-за самостоятельной неправильной врезки водонагревателей.

«У нас больше 200 квартир было отключено от газа в Казани. За один день <…> Вся эта совокупность говорит о том, что 100% понимания [от татарстанцев] пока мы не добились. Мы уже 175 материалов газовых служб получили на собственников, где нас не пускают. Мы рассматриваем сейчас ряд материалов по уклонению от ТО, в том числе по активности работы должностных лиц горгазов», - заключил Александр Тыгин.