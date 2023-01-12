Александр Терентьев: «Рахимов был одним из столпов развития федерализма в России»

Первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов являлся одним из столпов развития федерализма на этапе становления современной России. Такое мнение «Татар-информу» высказал сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

«На этом историческом пути становления большой России, безусловно, его вклад был огромным. Это личность, которая внесла вклад в историю нашей большой страны», – отметил Терентьев.

Он напомнил, что Башкортостан всегда являлся братской республикой для Татарстана. Регионы имеют богатую историю взаимоотношений, которые зачастую носили соревновательный характер. В постсоветское время две соседние республики, благодаря своим руководителям, сыграли значительную роль в формировании облика современного российского федерализма.

«Наши республики, несмотря на некоторую степень соревновательности развития, всегда смотрели одинаково на развитие большой России, являлись соавторами этого процесса. Если говорить об этом «в лицах», то это, конечно, [первый Президент Татарстана] Минтимер Шаймиев и [первый Президент Башкортостана] Муртаза Рахимов. Тогда, после распада СССР, судьба России могла сложиться по-разному. И эти люди, оказавшись во главе своих регионов, сыграли выдающуюся роль в сохранении нашей страны», – резюмировал Терентьев.

Напомним, Рахимов скончался на 89-м году жизни. Церемония прощания состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе.

Глава Башкортостана Радий Хабиров ранее поручил Правительству республики и Курултаю региона внести предложения по увековечению памяти Муртазы Рахимова.