Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Должности приводятся в опубликованном на сайте Кремля перечне участников встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

О назначении Лапина командующим Ленинградским военным округом стало известно в апреле. Однако официально эта информация не подтверждалась.

Напомним, Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. Осенью 2017 года Александр Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа. В начале 2023-го Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск-первым замкомандующим Сухопутными войсками РФ.

4 июля 2022-го указом Президента России Владимира Путина был удостоен звания Героя Российской Федерации – медаль ему 16 июля вручил Сергей Шойгу.

Ленинградский округ в конце февраля 2024 года воссоздал Президент РФ Владимир Путин. В границы округа входят Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Санкт-Петербург.