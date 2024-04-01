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Уроженец Казани генерал-полковник Лапин возглавил Ленинградский военный округ
Начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Лапин из Казани назначен командующим Ленинградским военным округом, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в военных кругах. Официально эта информация не подтверждена.
Александр Павлович Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. Осенью 2017 года Александр Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа. В начале 2023-го Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск-первым замкомандующим Сухопутными войсками РФ.
4 июля 2022-го указом Президента России Владимира Путина был удостоен звания Героя Российской Федерации – медаль ему 16 июля вручил Сергей Шойгу.
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