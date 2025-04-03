Альберт Суяргулов утвердил обвинение начотдела Управления Минзема РТ Ильшату Аминову

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение бывшему начальнику отдела аренды, реализации государственного имущества Управления имуществом Министерства земельных и имущественных отношений РТ Ильшату Аминову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Аминов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с июня 2021 по 6 ноября 2024 года он оказывал содействие организациям «Аккад» и «Стройконтинент» при заключении договоров аренды государственной недвижимости. В результате в аренду были переданы не менее 26 государственных зданий и помещений общей площадью 1630 квадратов, а также не менее шести земельных участков общей площадью более 41,3 тыс. квадратов.

Помимо этого, зная о запрете на предпринимательскую деятельность, Ильшат Аминов незаконно участвовал в деятельности нескольких организаций, предоставляя им покровительство и преимущество. В тот же период он занизил стоимость арендных платежей и заключил договоры аренды с «Аккадом» и «Стройконтинентом», похитив у государства чуть более 2,8 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Вахитовский райсуд Казани.