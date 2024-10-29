Альберт Суяргулов: «Коррупция в современных условиях сродни предательству»

Глава Прокуратуры Татарстана Альберт Суяргулов собрал главных редакторов республиканских изданий за круглым столом

Фото: предоставлено пресс-службой Прокуратуры РТ

«Предпринимателей, которые проигнорировали бы черную метку, не оказалось»

Главредов республиканских изданий глава Прокуратуры Татарстана собрал за круглым столом в святая святых надзорного ведомства на Кремелевской. Встреча, которая начиналась, как неформальная беседа за чашкой чая, что называется «не под запись», вылилась в разговор на актуальные для республики темы. И конечно же, с разрешения хозяина вечера, на столе появились блокноты – упустить возможность получить ответы на волнующие вопросы для журналистов было бы непозволительной оплошностью.

Интерес собравшихся вызвала тема собираемости налогов. Так или иначе, новости о том, что та или иная компания выплатила долги по налогам, возникали и возникают в медиаповестке. Эту тему прокурор Татарстана назвал одной из самых важных как для экономического развития региона, так и в работе своих подчиненных.

«С первых дней я начал заниматься вопросом, связанным с налоговыми поступлениями в бюджет. Достаточно большой пласт проблем был вскрыт. Стало понятно, что большое количество предприятий, предпринимателей в республике не выполняют свои обязательства перед бюджетной системой, не платят своевременно налоги. Была сформирована рабочая группа, которую я лично возглавлял. Наиболее крупные предприятия, которые имели задолженность, приглашались на эту рабочую группу, выяснялись обстоятельства, причины, прорабатывались схемы и механизмы погашения задолженности налоговой. В этой работе участвовал и руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, и руководитель Следственного комитета Валерий Липский, УФСБ, оперативные подразделения. Совместными усилиями нам удалось достаточно серьезно переломить ситуацию – более двух миллиардов после этих рабочих групп было заплачено в бюджет», – объяснил Альберт Суяргулов.

Журналисты припомнили летнее совещание прокуратуры с налоговиками и казначейством, на котором в одном из докладов прозвучало, что в республике все еще остаются злостные неплательщики. После чего Альберт Суяргулов запросил их списки. Как оказалось, в них нет ни одного из тех, кто числился в неплательщиках во время рабочей группы. В списках должники были сплошь новые.

«К счастью, тех, кто проигнорировал бы черную метку с самого начала, не оказалось. Меня это очень радует. Я надеюсь, что так и будет дальше продолжаться эта работа, что не придется нам опять кого-то приглашать на рабочую группу, выяснять, в чем причина», – отметил глава надзорного ведомства.

Но, несмотря на то, что сегодня, по словам Альберта Суяргулова, работа по налогам идет в штатном режиме, недобросовестных предпринимателей в республике все еще хватает.

«К сожалению, в республике в последнее время стали набирать обороты вопросы, связанные с теневым финансовым сектором, площадки по легализации, по обналичиванию стали появляться. Сейчас это предмет нашей совместной работы. Мы пресекли деятельность двух преступных групп, которые занимались обналичиванием. К сожалению, еще есть люди, которые продолжают этим заниматься, и Татарстан по-прежнему остается привлекательным в этом плане регионом для всей страны. К сожалению, мы сейчас выходим на первое место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансово-теневого оборота. Считаю, что нам нужно в ближайшее время кардинально разобраться с этой ситуацией и пресечь эту деятельность на территории республики. Потому что это все – удар по нашему бюджету. В текущих условиях мы никак не можем позволить себе такой роскоши и закрывать на это глаза», – объяснил Альберт Суяргулов.

Журналисты поинтересовались, как много в прокуратуру поступает жалоб на то, что выдаются участки без света, воды и газа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы предложили подумать о выдаче вместо земли сертификатов в качестве компенсации»

Поговорили о проблеме выделения земли многодетным семьям. Журналисты поинтересовались, как много в прокуратуру поступает жалоб на то, что выдаются участки без света, воды и газа. На что глава надзорного ведомства резонно отметил, что эта проблема существует в основном в больших городах, таких как Казань, Альметьевск, Набережные Челны, поскольку выдать там землю невозможно физически. Но и эту проблему совместными усилиями удалось сдвинуть с мертвой точки.

«Мы вышли с инициативой, и в июне этого года были внесены изменения в Земельный кодекс Республики Татарстан, В такой ситуации земельные участки многодетным нужно предоставлять в других районах республики. Я считаю, что это будет правильно. В больших городах вся подземная инфраструктура – трубопроводы и прочее, дать там земельный участок нет возможности. Но мы обязаны обеспечить права многодетных семей, поэтому вопрос поставили таким образом. Нас республика услышала, соответствующие законодательные инициативы были выполнены. Теперь все имеют право получать земельные участки вне территории своего проживания», – объяснил прокурор Татарстана.

На сегодня, по данным надзорного ведомства, в республике осталось немногим более 30 тысяч семей, имеющих право на землю и не получивших ее. А некоторое время назад их было более 70 тысяч. К примеру, Набережные Челны заключили договор с ближайшим Тукаевским районом, на эти цели им выделили более 52 гектаров земли. Казань разрабатывает территорию вблизи Кульсеитово и в Высокогорском районе и так далее. И это не просто земля, а готовые размежёванные участки с коммуникациями, на которых сразу можно будет строиться.

В этом году уже получили свои участки 1442 многодетные семьи, еще несколько тысяч на подходе.

«Мы еще предложили Кабинету Министров изучить практику соседних регионов, где предусмотрена компенсация выдачей сертификатов. Многие регионы пошли по этому пути – определили четкую стоимость данного сертификата и людям предоставляли. Сейчас этим вопросом Кабинет Министров занимается, просчитывает финансовую составляющую исходя из бюджетной обеспеченности. А мы держим ситуацию на контроле», – рассказал глава надзорного ведомства.

Альберт Суяргулов: «Страна находится в состоянии специальной военной операции, каждая копейка на счету» Фото: предоставлено пресс-службой Прокуратуры РТ

«Победил страх – стал храбрым, победил жадность – остался честным»

Остановились на теме коррупции – журналистов интересовало, справляется ли Татарстан с коррупционными проявлениями и как в этом плане выглядит на фоне других регионов. На что Альберт Суяргулов отметил, что количество коррупционных преступлений в республике снизилось, однако есть над чем размышлять.

«Борьба с преступностью, как и борьба с коррупцией, зависит от многих факторов. Мы на сегодня занимаем второе место в ПФО по количеству выявленных коррупционных преступлений, седьмое – по России. Говорит ли это о том, что Татарстан поражен коррупцией? Я бы не стал так говорить. Потому что здесь много факторов. Во-первых, коррупционное преступление достаточно латентное – все зависит от степени организации преступности в этой сфере. Во-вторых, очень многое зависит от качества правоохранительного блока. Можно одно преступление в год выявить, а можно десятки выявлять. Я бы не стал делать категоричных заявлений по поводу состояния преступности в сфере коррупции. Вы видите, что за этот год мы достаточно серьёзно продвинулись всем правоохранительным блоком. Я сам лично заслушиваю все уголовные дела и материалы, которые имеются в оперативных подразделениях. На сегодняшний день у нас три главы администрации и директор института КФУ находятся под стражей. Один ректор у нас по решению суда лишился имущества. Это говорит только о том, что мы стараемся работать и консолидируем наши усилия», – объяснил Альберт Суяргулов.

Глава надзорного ведомства пообещал в будущем году усилить работу по линии противодействия коррупции.

«Лично для меня, как для прокурора республики, это направление деятельности во главе угла стоит. Нет ничего страшнее, чем коррупция. Когда предприниматель вкладывается, развивается, растет, себя в чем-то ущемляет, свою личную прибыль опять вкладывает в производство, а потом приходит какой-то чиновник нерадивый и начинает злоупотреблять: либо вымогать, либо вообще бизнес отбирать. Вы же понимаете, что в современных условиях это сродни предательству. Потому что, когда страна находится в состоянии специальной военной операции, каждая копейка на счету, есть предприниматель, который исправно платит налоги, дает конкурентный продукт, а его предприятие убивается бездействием или целенаправленным действием чиновников», – привел пример Альберт Суяргулов.

Немного пофилософствовали на тему, можно ли в обществе победить коррупцию раз и навсегда.

«Полностью победить, мне кажется, нельзя, потому что в основе коррупции лежит одно из низменных человеческих качеств – жадность. Жадность, так же, как и страх – это возможность победить свою слабость. Смог победить свой страх, стал храбрым. Смог победить свою жадность, остался честным. Если поддался этим слабостям, соответственно, превратился в коррупционера и труса. Других вариантов нет», – подытожил прокурор республики.

Как быть, когда руководители коррупционеров пытаются уволить их, так скажем, мягко, поинтересовались журналисты?

«Такие факты у нас регулярно случаются – мы с ними справляемся. Там, где не можем с первого раза справиться, мы второй раз заходим. Чего не отнять у моих прокуроров, так это умения добиваться результата. Мне нравится, что они как бульдоги – если вцепились в пятку, то пока до шеи не доползут, уже не отпустят. Поэтому правильно некоторые переживают. Я очень хочу надеяться, что в основе действий и мотивации таких руководителей лежит имиджевый вопрос, и только он. Но что-то мне подсказывает, что это не всегда так», – отметил прокурор Татарстана.

В продолжение темы коррупции, прозвучал вопрос, есть ли на сегодня статистика по изъятию взяток, полученных в криптовалюте? Глава надзорного ведомства напомнил, что Татарстан стал первым регионом, начавшим работу с преступным оборотом цифровой валюты.

«В апреле в Высокогорском районе мы получили решение суда о взыскании 60 миллионов рублей с одного из бывших правоохранителей. Мы научились взаимодействовать с криптобиржами, не буду называть какими. Мы стали получать от криптобирж ответы. И как раз в процессе разбирательства по автомобилю этого человека мы направили запросы в определенную криптобиржу. Получили ответ, что, этот человек туда завел достаточно большую сумму денег, прокрутил ее на криптовалюте, и потом, получив прибыль, все вывел. То есть я к чему? К тому, что мы потихонечку учимся работать с криптовалютными биржами. Я надеюсь, что ситуация будет дальше меняться. По крайней мере, та лазейка, которая раньше была у чиновников, на сегодняшний день перестает таковой быть – та безопасность, которую раньше обеспечивали криптобиржи, на сегодняшний день становится весьма прозрачной и условной. Вот недавно было одно решение – на 1,3 миллиона у сотрудника МВД криптовалюту нашли», – рассказал Альберт Суяргулов.

«Помните как страдал Нижнекамск, как страдал Чистополь? Постоянные прорывы, отключения и так далее. Вынуждены были мы вмешаться. Сейчас там активно проводятся подготовительные работы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Добились того, что активы водоканалов в Нижнекамске и Чистополе вернулись в республиканскую казну»

Задались вопросом, актуальны ли для Татарстана незаконно утраченные активы. На что глава надзорного ведомства ответил – эта тема не из области эмоций, это вопросы, требующие профессионального подхода.

«Мы в прокуратуре Петербурга возвращали в государственную казну оборонное предприятие. Мы с вами прекрасно понимаем, что с большой долей вероятности многие предприятия уходили из государственной казны по кривой схеме. И важнейшая функция прокуратуры сейчас это все вернуть. Но, как вы знаете, я думаю, есть определенные сложности, связанные с вопросом применения последствий пропуска исковой давности. Не так давно в Конституционном суде выступал представитель Генеральной прокуратуры, он попросил проверить на конституционность соответствующие нормы. На наш взгляд, если вопрос касается деятельности прокурора в публичных интересах, когда речь идет о возврате государственного имущества, не надо применять последствия пропуска исковой давности. Если вопрос касается споров бизнеса, то возможно. В связи с тем, что на сегодняшний день Конституционный суд пока не высказался по этому поводу, те материалы и наработки, которые есть в прокуратуре Татарстана, мы в суды не направили, ждём соответствующего решения КС», – отметил глава надзорного ведомства.

Говоря же о внесудебном возврате, Альберт Суяргулов напомнил недавние истории возврата из частных рук государству объектов водоканалов в Чистополе и Нижнекамске.

«Вы прекрасно прошлую зиму все помните, как страдал Нижнекамск, как страдал Чистополь. Постоянные прорывы, отключения и так далее. Вынуждены были мы вмешаться вместе с органами власти. Добились того, что эти активы вернулись в республиканскую казну. Сейчас там активно проводятся подготовительные работы», – выразил надежду прокурор Татарстана.

«Плотно общаюсь с Рустамом Нургалиевичем, практически еженедельно» Фото: предоставлено пресс-службой Прокуратуры РТ

«Оснований для того, чтобы Татарстан по каким-то показателям мог себе позволить плестись где-то в конце турнирной таблицы, нет»

На вопрос, какие проблемы сегодня особенно актуальны для Татарстана, Альберт Суяргулов, ответил: «Топ-проблем, которые я бы выделил, касается, в первую очередь, социальной сферы: ЖКХ – большой износ сетей. Вопросы управления домами, зимняя уборка. Безусловно, остается проблема по земельным участкам, с жильем детей-сирот».

Глава надзорного ведомства подчеркнул, что Татарстан – серьезная республика с экономическим и промышленным потенциалом.

«Конечно же, и требования к республике достаточно высокие у федерального центра, и мы должны этим требованиям соответствовать. И для этого у нас все есть. Достаточно плотно общаюсь с Рустамом Нургалиевичем, практически еженедельно, а также с уполномоченными в разных областях людьми. Я не вижу никаких проблем для того, чтобы Татарстан по каким-то показателям мог себе позволить плестись где-то в конце турнирной таблицы. Нет для этого никаких оснований», – отметил Альберт Суяргулов.

«Я хочу, чтобы прокуратура Татарстана была в лидерах, чтобы на нас другие субъекты ориентировались» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Считаю, что Татарстан достоин высококлассной прокуратуры»

Как глава ведомства оценивает свою команду, интересовались журналисты, сформирована ли она полностью на сегодняшний день?

«Все подразделения сформированы, руководящий состав на месте четко понимает цели и задачи, которые нужно выполнять. Я думаю, что все будет нормально. Понятно, что кадровая работа постоянно идет. К сожалению, в прокуратуре, как и в любом другом ведомстве сегодня, очень малого внимания уделяется подготовке руководящих кадров. Проблема есть с высококлассными руководителями на уровне прокуроров районов, руководителей подразделений. Но мы ее преодолеем обязательно, нет сомнений», – пообещал прокурор республики.

И конечно же, у прокурора Татарстана существуют свои критерии отбора сотрудников.

«Самое главное – это любовь к Родине, как бы это банально не звучало. Понятное дело, что кандидат не будет говорить на собеседовании, что ненавидит эту страну, или будет говорить, что он – поклонник леволиберальных или праворадикальных течений. Но в процессе беседы его позиция достаточно четко просматривается и чувствуется. Второе – знания обязательно должны быть. Я не требую досконального знания норм и статей закона. Но ориентация в отраслях права должна, безусловно. Потому что у прокурора нет возможности сидеть учиться. Если у тебя нет базы университетской, ты хоть учись, хоть не учись. Я хочу, чтобы прокуратура Татарстана была в лидерах, чтобы на нас другие субъекты ориентировались, и чтобы наша прокуратура в том числе задавала тренды в надзорной деятельности в федеральном масштабе. Поэтому мне нужны только лучшие из лучших и те, которые готовы быть этими лучшими из лучших. Амбициозные, конечно, планы, но я считаю, что Татарстан достоин высокопрофессиональной, высококлассной прокуратуры», – подытожил прокурор республики.