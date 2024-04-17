Суд взыскал с экс-сотрудника МВД Татарстана почти 60 млн, потраченных на покупку «крипты»

Верхнеуслонский районный суд РТ постановил взыскать с экс-сотрудника республиканского МВД 59,7 млн рублей, которые были направлены на приобретение криптовалюты. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В период с 2018 по 2022 год экс-сотрудник приобрел и использовал цифровую валюту на сумму почти 50 млн рублей. Кроме того, он досрочно погасил ипотеку на покупку квартиры и приобрел автомобиль бизнес-класса на общую сумму более 9 млн рублей.

Поскольку квартира и автомобиль были отчуждены, прокуратура республики обратилась в суд с иском об изъятии денежных средств, эквивалентных стоимости сделок.

«Указанный сотрудник ранее был уволен по инициативе прокуратуры республики в связи с утратой доверия», – указали в надзорном ведомстве.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о бывшем оперуполномоченном отделения по контролю за оборотом наркотиков.