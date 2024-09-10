Объекты Чистопольского водоканала перевели в республиканскую собственность

Акции АО «Стройтех» перешли в пользу АО «РПО «Таткоммунэнерго», 100% акций которого принадлежит Республике Татарстан. Соответствующий договор подписали в Чистополе, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Уточняется, что АО «Стройтех» имело 74,9% акций АО «Чистополь-Водоканал», а также являлось собственником объектов водоснабжения и водоотведения (водозаборов, водопроводно-насосных станций, скважин, канализационных насосных станций, сетей водоснабжения и водоотведения) Чистополя.

Как отметили в министерстве, передать АО «Стройтех» в госсобственность предложили из-за отсутствия финансов у акционерного общества на модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения Чистополя. При том, что на сегодняшний день эти «точки» были сильно изношены, из-за чего увеличилось количество аварий в сетях.

Теперь АО «РПО «Таткоммунэнерго» готовит план первоочередных мероприятий, чтобы привести вышеупомянутые объекты в нормальное состояние.

Также в Минстрое РТ подчеркнули, что в рамках Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Татарстане на 2023 – 2027 годы уже реализуется мероприятие «Реконструкция инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в исторической центральной части г. Чистополя» на общую сумму 227 млн. рублей. Дополнительно из бюджета республики согласовали выделение 42 млн. рублей на подключение абонентов.

Ранее сообщалось, что аварии на водопроводе и внезапное отключение воды стали для жителей Чистополя печальной нормой. Так, в начале 2024-го без воды остались жители нескольких микрорайонов. Информация дошла до Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее про историю проблемы – в материале «Татар-информа».