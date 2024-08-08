Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области: Это плохо, но уже произошло

Ситуация в Курской области тяжелая, но ее нельзя назвать критической. Противник зашел в несколько населенных пунктов, прорвавшись между опорными пунктами ВС РФ, и продвинулся на примерно 10 км, заявил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что сейчас не время разводить панику либо выступать с необдуманной критикой — так поступают только люди «без внутреннего стержня». Вместо «разговоров» критикам стоит взять оружие в руки и выйти на защиту Отечества.

«Мне кажется, что у этого события есть хозяин, у него есть фамилия, имя, отчество. И я так думаю, что верховный главнокомандующий примет соответствующее решение», — уверен Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что процесс, вопреки некоторым заявлениям, не необратим. Акция противника не способна что-либо изменить в ходе специальной военной операции: у ВСУ нет ни сил, ни средств для этого.

«Ситуация тяжелая, но она некритическая. То есть тяжела она тем, что противник находится на нашей территории. Вот вся суть, друзья. Мы привычны воевать с противником, выбивать, уничтожать», — добавил он.

По мнению Алаудинова, с одной из сторон должно было произойти какое-то «действо», которое поставило бы точку в специальной военной операции.

«Вот как раз противник и сделал это действо, то есть он собрал все свои ресурсы и забросил их для проведения этой акции. Как только мы уничтожим эти ресурсы, я больше чем уверен, что дальше уже ему нечего будет нам противопоставить. А фронт уже посыпался: на донецком направлении фронт посыпался. Это уже для них ситуация бесповоротная. И то, что здесь происходит, не решит никаким образом их проблемы, их проигрыш», — уверен автор канала.