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Глава Курской области: В Суджанском и Кореневском районах идут бои на границе
О боях, которые проходят на границе с Украиной в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе», – сообщил Смирнов, добавив, что сейчас по подразделениям противника наносятся артиллерийские и авиационные удары. По его словам, отпор врагам дают подразделения Минобороны РФ и погранслужба ФСБ.
Ранее он сообщал о ранении еще пятерых жителей приграничных районов области после атак ударных беспилотников ВСУ.
«В селе Белица Беловского района ранение получил местный житель. Он доставляется в Обоянскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь. Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле», – говорится в сообщении.
Также Смирнов сообщил, что один из БПЛА атаковал гражданский автомобиль в посёлке Политотдельский Глушковского района. В результате ранения получили два человека, сообщил глава региона.
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