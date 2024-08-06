Глава Курской области: В Суджанском и Кореневском районах идут бои на границе

О боях, которые проходят на границе с Украиной в Суджанском и Кореневском районах Курской области сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе», – сообщил Смирнов, добавив, что сейчас по подразделениям противника наносятся артиллерийские и авиационные удары. По его словам, отпор врагам дают подразделения Минобороны РФ и погранслужба ФСБ.

Ранее он сообщал о ранении еще пятерых жителей приграничных районов области после атак ударных беспилотников ВСУ.

«В селе Белица Беловского района ранение получил местный житель. Он доставляется в Обоянскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь. Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле», – говорится в сообщении.

Также Смирнов сообщил, что один из БПЛА атаковал гражданский автомобиль в посёлке Политотдельский Глушковского района. В результате ранения получили два человека, сообщил глава региона.