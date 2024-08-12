Алаудинов о ситуации в Курской области: Сегодня день чуть менее удачный

За последние два дня бойцы спецназа «Ахмат» и других подразделений уничтожили 44 единицы боевой техники ВСУ. 12 из них были сожжены сегодня, что делает день «чуть менее удачным», чем предыдущий, заявил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он заявил, что доволен работой подразделения, и опроверг слухи о якобы взятых в плен бойцах, отметив, что ВСУ и ЦИПсО не оправдывают средств, которые на них тратят Соединенные Штаты.

«Вы даже воевать не умеете. Думали сделать блицкриг, не получилось. Потеряли такое такое количество техники и личного состава, что, наверное, нам было бы очень тяжело вас уничтожить в том количестве, если бы вы сидели у себя в норах. Поэтому что могу сказать? Мы победим, победа наша будет близка. Да, придется поработать. Мы поработаем, сделаем все, что от нас зависит», — подчеркнул Алаудинов.