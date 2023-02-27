«Актуально, как сейчас»: с аншлагом в Казани впервые в истории прошла опера «Хованщина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани, в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, впервые за всю историю его существования была дана опера Мусоргского «Хованщина». Народная музыкальная драма в пяти действиях вошла в программу XLI Международного Шаляпинского фестиваля, приуроченного в этом году к 150-летию всемирно прославленного баса Федора Шаляпина. Спектакль, полностью перевезенный в столицу Татарстана из Санкт-Петербурга со сцены Мариинского театра и исполненный его труппой, длился при полном аншлаге почти пять часов (с антрактами) и сорвал десятиминутные овации по завершении.

Чтобы перевезти масштабную классическую русскую оперу в Казань из северной столицы, потребовалось четыре фуры: в них доставили декорации, реквизит и костюмы для артистов. Для постановки «Хованщины» в Казани из Мариинки приехали 223 человека, сцену монтировали почти три дня. Такие грандиозные гастроли стали возможны благодаря поддержке Министерства культуры России и «Росконцерта».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Партию главы раскольников Досифея, одного из главных действующих лиц оперы, исполнил народный артист России, лауреат Госпремии России и обладатель Гран-при 1993 года конкурса имени Шаляпина, некогда проводившегося в рамках Шаляпинского фестиваля, Владимир Ванеев. Эту же партию в «Хованщине» когда-то исполнял и Федор Шаляпин.

«Честно говоря, я соскучился по казанской сцене — лет 20 меня здесь не было. С удовольствием приехал, чтобы немного подышать этим воздухом молодым (молодые мои годы!), и, конечно, самые наилучшие впечатления от казанской публики, от Казани, от театра. Я сыграл Досифея более чем в 200 спектаклях. Конечно, роль изменилась: двадцать лет назад это была одна роль, теперь она совершенно другая, тем более что я пел обе редакции оперы. Мы, к сожалению, не были современниками Шаляпина. Но в книгах четко описаны все его пожелания, как он это делал (исполнял роль), и, конечно, еще в студенческие годы всё было прочитано. Без Шаляпина русская опера бы просто не существовала в том виде, в котором она сейчас есть — это однозначно была революция», — сказал Ванеев журналистам за несколько минут до выхода на казанскую сцену.

Владимир Ванеев в партии Досифея оперы «Хованщина» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сюжет оперы посвящен борьбе за власть между еще юным Петром I и его старшей сестрой царевной Софьей, а также соперничеству между боярами, использующими имеющийся у них авторитет и желающими усилить свое влияние за счет законных наследников престола. Опера «Хованщина» в программе Шаляпинского фестиваля последовала за оперой «Борис Годунов», где также в свое время пел Шаляпин, сделав и это произведение мировым достоянием. Обе музыкальных работы, напомним, отражают переломные моменты в истории России и были представлены в этом году казанской публике в хронологической последовательности.

Особенно впечатляющи в «Хованщине» массовые сцены: когда хор Мариинского театра исполнял партии народа, стрельцов или тех и других вместе, в зрительном зале повисала абсолютная тишина, окутывая в то же время силой распеваемого звука каждого зрителя и вызывая у него мурашки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зрителями первого для Казани показа оперы «Хованщина» стали в том числе министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, начальник Управления образования Казани Азат Абзалов, заместитель директора по научно-исследовательской работе музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташова (являющаяся приверженкой старообрядчества), председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов, журналист, музыкант и общественный деятель Радиф Кашапов (последний, впрочем, кажется, не выдержал больше одного, первого, отделения).

«Актуально, как сейчас. Правда, обозвали [татар] по-всякому — ну, это ладно», — поделился впечатлениями со знакомыми во время первого антракта Ильшат Аминов (в опере несколько раз упоминается тяжелое прошлое Руси во время татарского ига — прим. Т-и).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Абсолютно. Я восхищалась Мусоргским, еще когда смотрела „Бориса Годунова“ во времена Ельцина», — согласилась с ним собеседница.

XLI Международный Шаляпинский фестиваль стартовал в этом году 30 января премьерной постановкой итальянца Джузеппе Морасси «Севильский цирюльник». За все время фестиваля зрителям были показаны еще восемь спектаклей, в том числе «Борис Годунов» и «Царская невеста». Также в программе два гала-концерта, которые состоятся сегодня и завтра — 27 и 28 февраля.