Актриса ТЮЗа Елена Ненашева покидает Казань

Народная артистка Республики Татарстан, актриса Казанского ТЮЗа Елена Ненашева уходит со сцены театра, в котором служила в общей сложности более 20 лет. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников, информацию подтвердила пресс-служба Театра юного зрителя.

«Насколько нам известно, это связано с ее планами переезда в другой регион, желанием быть ближе к природе», — рассказали в ТЮЗе.

В связи с уходом Ненашевой из труппы Казанский ТЮЗ выводит из своего репертуара два спектакля. 9 и 10 октября состоятся последние показы комедии «Женитьба Бальзаминова» по Островскому и фантасмагории «Оскар и розовая мама» по Шмитту. В афише 89-го сезона ТЮЗа, который стартует 24 сентября, обе постановки помечены ремаркой «прощание со спектаклем».

Елена Ненашева родилась 4 декабря 1963 года в городе Кирове. В 1986-м окончила Казанское театральное училище и пришла в труппу Казанского ТЮЗа. Первой ее ролью стал образ Химены в «Сиде» Корнеля. В 1989-м Ненашеву на роль Маргариты в спектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова пригласил Казанский Большой драматический театр имени Качалова. В этом театре актриса стала одной из ведущих актрис, одновременно в эти же годы играя ряд крупных ролей в антрепризном «Театре-99».

В 2002 году режиссер Георгий Цхвирава снова позвал Елену Ненашеву в Казанский ТЮЗ — на роль Тойбеле в драме Зингера «Тойбеле и ее демон». Актриса вернулась не на одну роль, а в труппу, где начинала карьеру.

Служа в театре, Елена Ненашева многие годы была также ведущей передачи «Доброе утро!» телекомпании «Эфир» и занималась педагогической работой — преподавала сценическую речь в Казанском театральном училище.

До последнего времени Елена Ненашева, помимо спектаклей «Оскар и розовая мама» и «Женитьба Бальзаминова», была также задействована в постановках Казанского ТЮЗа «Nедоросль» (премьера прошлого театрального сезона), «Зимняя сказка для взрослых» и «Дикий».