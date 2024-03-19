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Активность татарстанцев при выборе пространств для благоустройства выросла в два раза
За три последних года количество участников Всероссийского голосования по выбору общественных пространств в Татарстане увеличилось в два раза — с 170 тыс. в 2021 году до 363 тыс. в 2023-м. Об этом сообщила сегодня директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Это голосование, как и многие инструменты развития территорий, родилось в Татарстане в 2017 году и было транслировано на всю Россию. Ежегодно мы видим прирост количества участников. Это связано с тем, что у нас не одна тема (для голосования — прим. Т-и), не только общественные пространства, как в других регионах и на федеральном портале. У нас еще это выборы топа-200 дворовых территорий в рамках программы „Наш двор“ и опрос по общественным пространствам, которые были реализованы ранее», — пояснила она.
На голосование для благоустройства в 2025 году выставлены 274 общественных территорий во всех муниципальных районах республики. Самое большое количество объектов (24 территории) находится в Казани. В Набережных Челнах к благоустройству в 2025 году предлагаются шесть объектов, в Нижнекамском и Альметьевском районах — по семь объектов.
Интересно, что в 11 районах территории центральных районных больниц вынесены на голосование по выбору общественных пространств. Также на голосование предложены участки возле социально значимых объектов, пространства у воды, продолжение благоустройства центральных улиц и ряд других территорий.
Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).
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