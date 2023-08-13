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Активисты «Том Сойер Феста» в Казани восстанавливают фасады старинных домов на Волкова
В Казани активисты «Том Сойер Феста» на этой неделе приступили к восстановлению и покраске кирпичных наличников исторических домов на улице Волкова, 78-80. Об этом помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова сообщила в телеграм-канале «Наследие городов».
Помимо этого, участники движения также расчищали наличники, которые в будущем установят в музее под открытым небом в сквере на ул.Волкова.
Напомним, в этом сезоне «Том Сойер Фест» стартовал 10 июня. Активисты вернулись к деревянным домам на улице Волкова, которые уже обновляли в 2016 году, чтобы привести в порядок детали на фасаде. Подробнее об открытии фестиваля и планах на этот год – в репортаже «Татар-информа».
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