«Обновляем и делаем “видимым” старый город»: фестиваль «Том Сойер Фест» открылся в Казани

У старинного дома на улице Волкова сегодня было оживлённо – десятки людей прибыли на открытие фестиваля «Том Сойер Фест». Крепкие объятия, смех и поздравления с началом нового сезона – неравнодушные горожане вновь встретились, чтобы вместе ремонтировать деревянные дома в центре города.

«Атмосфера фестиваля творческая и вдохновляющая. Вместе мы сочиняем и поем песни, делимся историями и становимся настоящими друзьями. Даже в течение года мы вместе куда-то ходим, в театр, на концерт, в музей или в кино. Движение объединяет нас», – поделилась участница Мария Максимова.

В этом году фестиваль пройдет на улице Волкова – здесь в 2016 году обновили детали на фасадах домов, сейчас планируется провести более основательные работы. «В этом году мы также планируем создать сквер в честь движения “Том Сойер Фест” и исторической части Казани. Он каждому покажется уютным и будет напоминать о “дворике детства”», – рассказала координатор проекта «Том Сойер Фест – Казань» Анастасия Гизатова.

Впервые «Том Сойер Фест» провели в Самаре. Позже к нему присоединились и другие города России, в том числе и Казань. Активисты красят дома, восстанавливают деревянный декор и водосточные трубы. С 2016 года в столице Татарстана участники движения обновили 18 исторических объектов, среди них – два здания культурного наследия. Например, в прошлом году они отремонтировали беседку в Усадьбе Боратынского и Свияжский дебаркадер.

«Вот уже восьмой год вместе с волонтерами и партнерами мы занимаемся удивительными для многих вещами – обновляем и делаем “видимым” старый город. Сегодня исторической среды не так много – всего 68 полукаменных, полудеревянных и деревянных домов. В основном деревянные дома сохранились здесь – на улице Волкова. Какая-то удивительная сила сохранила эти здания», – отметила помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

«Я участвую уже в шестом сезоне. Казань — это мой родной город и когда сносили исторические здания, в том числе дом на улице Достоевского – я плакала. Эта старая часть города – родная для меня, здесь я росла и, когда появилась возможность сделать что-то для сохранения исторической среды своего города, конечно же, я решила принять участие в движении. Моя душа радуется, когда понимаю сколько трудов было вложено в это непростое дело», – заметила участница Лилия Сафиуллина.

На открытии фестиваля участники читали стихи, учились на творческих мастер-классах, вспоминали о домах, которые были обновлены за время фестиваля, а также спели гимн «Том Сойер Феста». Завершился старт доброй традицией – выпить игристый напиток из строительной каски.

На открытие фестиваля прибыл и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов. «Это уникальный фестиваль и уникальным его делают люди. Участники движения действительно делают великие дела – именно вы даете новую жизнь исторической части Казани. Давайте вместе творить красоту и добро – я думаю именно в этом и заключается цель фестиваля», – обратился он к участникам.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»