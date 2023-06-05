«Том Сойер Фест» стартует в Казани 10 июня на улице Волкова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Открытие VIII сезона фестиваля «Том Сойер Фест — Казань» состоится 10 июня в 12:00 у старинных деревянных домов №78 и 80/21 по улице Волкова. На празднике проведут мастер-классы, представят тематическую выставку, а местные жители расскажут об этих уникальных памятниках архитектуры. Об этом сообщили организаторы.

«В этом году наш фестиваль возвращается на деревянные дома на улице Волкова, которые мы обновляли в 2016 году, чтобы привести в порядок детали на фасаде. Виды деятельности ТСФ-Казань расширяются. В этом году запланированы работы по созданию сквера, посвященного движению „Том Сойер Фест“ и старой Казани», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что «главным героем» места станет 150-летняя брандмауэрная стена. Работы для ее укрепления проведут специалисты, а для украшения позже объявят конкурс среди всех городских мастеров граффити.

Проект «Том Сойер Фест» направлен на восстановление облика деревянных сооружений и исторической среды города и проводится в Казани с 2016 года. Активисты красят дома, восстанавливают их декор, водосточные трубы. К 2022 году в столице Татарстана, благодаря этому движению, зародившемуся в Самаре и увлекшему жителей 76 городов России, удалось обновить 16 исторических домов. Два из них относятся к объектам культурного наследия. В прошлом году в рамках фестиваля обновили беседку в Усадьбе Боратынского и Свияжский дебаркадер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Том Сойер Фест» открыл прием заявок на реставрацию домов в Казани.