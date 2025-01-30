Актеры Кучера и Финягин оценили характер Юры Борисова

Актер Оскар Кучера назвал артиста Юру Борисова «простым и настоящим русским героем», не изображающим из себя «неизвестно что».

Он также отметил простоту Борисова, открытость его души и близость к народу, пишет «Радио 1».

«Что-то вот такое: простое, доброе, душевное, человеческое, выступающее за те ценности, которые интересны нам», - говорит Кучера.

Актер театра и кино Андрей Финягин назвал Борисова талантливым и глубоким человеком, подчеркнув самобытность артиста.

«Я как-то смотрел с ним интервью, и оно для меня было более показательно, чем многие его актерские работы. Мне кажется, что та роль, с которой он номинирован, не самая выдающаяся», - считает Финягин.

Напомним, Борисова номинировали на премию «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана», а картину «Анора», где сыграл артист, выдвинули в номинации «Лучший сценарий». Отметим, что Борисов стал первым артистом из России, включенным в шорт-лист Американской академии киноискусств.

Ранее актер Евгений Кулик предрек российскому кино «светлое будущее».