Актер Евгений Кулик предрек российскому кино «светлое будущее»

У современного отечественного кино – самое светлое будущее, так как российский кинематограф находится на стадии формирования. Такое мнение «Татар-информу» выразил российский актер, сценарист, режиссер и шоумен Евгений Кулик.

Напомним, российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана», а картину «Анора», где сыграл артист, выдвинули в номинации «Лучший сценарий». Отметим, что Борисов стал первым артистом из России, включенный в шорт-лист Американской академии киноискусств.

«Российский кинематограф ожидает самое светлое будущее, потому что наш кинематограф находится на стадии формирования. Сейчас только поступают большие инвестиции в наше кино, рынок от иностранцев закрыли, и вот скоро у нас будет что-то новое появляться, неожиданное, рискованное, экспериментальное. И я думаю, что хорошие перспективы в общем (ждут российский кинематограф – прим. Т-и)», - прокомментировал Кулик.

Также он положительно оценил предложение о сотрудничестве России и КНР в сфере кино.

«Замечательно вообще. Для российского кино откроют китайский рынок, это вообще будет хорошо», - сказал Кулик.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани предложил сотрудничать России и КНР в сфере кино.

«Я думаю, что председатель КНР, конечно, прав: у нас очень много страниц совместной истории, героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых широкий зритель, широкая аудитория узнали бы, но мало кто знает об этих событиях», - поделился Путин с журналистом Павлом Зарубиным, подчеркнув, что российская сторона заинтересована в таком сотрудничестве.

Российский лидер также рассказал о фильме, над которым сейчас работают российско-китайские кинематографисты.