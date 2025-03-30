Актер из «Основного инстинкта» Арндт умер в возрасте 86 лет

Американский актер Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет, пишет The Mirror. Зрителям голливудская звезда запомнилась после фильма «Основной инстинкт», где он сыграл лейтенанта Филиппа Уокера.

По словам членов семьи Арндта, актер умер без мучений в своей постели. На момент смерти он находился у себя дома в Эшленде, штат Орегон. К слову, в этих «родных стенах» американец прожил почти 50 лет.

Будущий актер родился 23 февраля 1939 года. Арндт – участник Вьетнамской войны. Его также награждали медалью «Пурпурное сердце» и медалью «За заслуги» как пилота вертолета армии Соединенных Штатов. Свою актерскую карьеру он начал как раз после войны, когда, окончив Вашингтонский университет, стал выступать в театре.

Помимо «Основного инстинкта», актер появился в таких кинолентах, как «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Снайпер 3», «Коломбо» и «Сверхъестественном».

В 2018-м и 2023 году он сыграл свои последние роли на экране - в сериале «Как избежать наказания за убийство» и короткометражном фильме «Переделать».

Также недавно умер ведущий телепрограмм «Царь горы», «До 16 и старше» Алексей Веселкин.