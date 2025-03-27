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Общество 27 марта 2025 09:41

Умер ведущий телепрограмм «Царь горы», «До 16 и старше» Алексей Веселкин

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Актер и телеведущий Алексей Веселкин умер на 64-м году жизни, сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).

«26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом – таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах», – говорится в заявлении.

Веселкин более 40 лет играл в спектаклях РАМТа, а также запомнился зрителям как ведущий телепрограмм «Царь горы», «До 16 и старше», «Будильник».

«Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа <...> Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь! Мы с вами», – добавили в пресс-службе театра.

#актеры
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