Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

Фото: УФСИН РТ

Ушел из жизни выдающийся пианист, народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов. Об этом сообщила продюсер Гузель Абульханова.

Похороны музыканта пройдут завтра в Казани на татарском кладбище на Мамадышском тракте.

Марат Сиразетдинов родился в 1948 году в Уфе. Одним из наиболее известных виртуозных пианистов Татарстана он стал еще в начале 70-х годов. В его репертуаре – произведения Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и других легендарных композиторов с мировым именем.

За годы исполнительской деятельности он дал более 200 концертов.