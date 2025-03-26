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Общество 26 марта 2025 23:51

Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

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Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов
Фото: УФСИН РТ

Ушел из жизни выдающийся пианист, народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов. Об этом сообщила продюсер Гузель Абульханова.

Похороны музыканта пройдут завтра в Казани на татарском кладбище на Мамадышском тракте.

Марат Сиразетдинов родился в 1948 году в Уфе. Одним из наиболее известных виртуозных пианистов Татарстана он стал еще в начале 70-х годов. В его репертуаре – произведения Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и других легендарных композиторов с мировым именем.

За годы исполнительской деятельности он дал более 200 концертов.

#музыка
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