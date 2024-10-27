Си Цзиньпин в Казани предложил Путину развивать сотрудничество КНР и России в сфере кино

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил сотрудничать России и КНР в сфере кино. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о деталях разговора политиков на саммите БРИКС в Казани. Ранее кадры их общения «засветились» в трансляции с мероприятия.

«Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил, это его инициатива, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры (России Ольга Любимова – прим. «Т-и»), готовится один фильм российско-китайский. Я думаю, что председатель КНР, конечно, прав: у нас очень много страниц совместной истории, героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых широкий зритель, широкая аудитория узнали бы, но мало кто знает об этих событиях», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что тот фильм, над которым сейчас работают российско-китайские кинематографисты, рассказывают о событиях 1926/27 годов.

Путин подчеркнул, что российские деятели искусства делают свою работу очень красиво, на самом высоком уровне и, объединив усилия с Китаем, у кинематографистов может получится очень хороший продукт.

«Мы заинтересованы в этом (сотрудничестве – прим. «Т-и»)», - отметил Путин.

Он также подтвердил, что в Китае очень любят российское кино, и будущее сотрудничество станет очередной возможностью для российских кинематографистов подтвердить свой профессионализм.