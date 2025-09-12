news_header_top
Культура 12 сентября 2025 10:37

Звезда «Реальных пацанов» назвал бредом идею наказывать артиста за выход на сцену пьяным

Фото: стоп-кадр из сериала «Реальные пацаны»

Актер театра и кино, звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов назвал бредом идею наказывать артистов за выход к зрителю в нетрезвом виде. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Татар-информа».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять артистов и других звезд перед сценой алкотестером. За употребление спиртных напитков даже в небольших объемах парламентарий предложил лишать права выступать перед публикой сроком на 1,5 года.

«Я никогда в состоянии алкогольного опьянения не выходил и считаю, что любой артист не должен выходить к зрителю в нетрезвом виде. Однако прибегать к таким радикальным мерам, как лишение права выступать, – это бред. Артист – это профессия, и, как в любой профессиональной деятельности, человек должен отдавать себе отчет, куда он идет», – сказал собеседник агентства.

Он согласился с позицией, что если работников завода, врачей проверяют алкотестером перед выходом на смену, то такую практику можно распространить и на артистов.

«Но тогда правильнее делать это повсеместно. Почему только артистов? Давайте тогда проверять представителей всех профессий», – резюмировал Богданов.

