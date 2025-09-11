Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный артист России Олег Газманов положительно воспринял рост популярности среди молодежи после видео с танцем. Об этом «Татар-информу» сообщили в пиар-службе певца.

Ранее в сети стало набирать популярность видео с танцами Газманова в клипе «Я по жизни загулял». Причем подростки с энтузиазмом подхватили тренд и активно снимают свои ролики, на которых повторяют движения артиста.

«Артист положительно воспринял эту новость. Наша пиар-команда работала над тем, чтобы этот вирус дальше распространялся в сети, в том числе в социальных сетях. Причем этот тренд подхватили и многие блогеры», - рассказали информагентству в пиар-службе.

В пиар-службе подчеркнули, что после всплеска популярности у молодого поколения у артиста увеличилось и количество концертов в его рабочем графике.