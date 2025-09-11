«Сама себя выдала»: Милонов раскритиковал Пугачеву за слова о предательстве Родины

Фото: сайт «Единой России»

Певица Алла Пугачева уехала из России с начала СВО, потому что хотела уехать, а не из-за того, что Родина ее предала. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом в России) заявила, что покинула Россию из-за травли в отношении ее семьи. Также Пугачева отметила, что не считает себя предателем Родины, а наоборот, Родина предала ее.

«Я внимательно посмотрел ее интервью и, честно говоря, был удивлен тому, что Пугачева сама себя выдала. Все интервью она пыталась показать, что у нее вообще не было никаких проблем с властью России, что она со всеми общалась и так далее. Дай Бог каждому столько общения. Почему она уехала? Она уехала, потому что хотела уехать. Нельзя сказать, что она страдала, что ей было дискомфортно. Уехала – значит, хотела уехать. Все. Родина тут не причем, она ее никуда не гнала», - сказал собеседник агентства.

Он также прокомментировал слова Пугачевой про ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ).

«Она сказала, что у нее муж с катушек слетел молодой. Но муж-то в отличии от Пугачевой осознанно все делал, что называется с причмокиванием. Видимо, он рассчитывал, что такая негодяйская позиция представит его на Западе особым образом. Однако у него не очень это получилось, в итоге он стал просто одним из беглых артистов», - резюмировал парламентарий.