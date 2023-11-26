Актанышцы начали готовить бойцам СВО новогодние угощения

Люди с большим сердцем из маленькой деревни Шабизбаш Актанышского района Татарстана на благотворительные средства односельчан готовят для бойцов спецоперации новогодние угощения. Совсем скоро гостинцы отправятся в путь.

В Актанышском районе мост дружбы между малыми деревнями очень крепок. Шабизбаш и Кыр-Каентюба расположены практически вплотную, а жители находятся в тесном контакте друг с другом.

В День матери жительницу деревни Кыр-Каентюба Зульхабиру Исламову пригласили в шабизбашевский сельский клуб на концерт. Ее сын служит в зоне специальной военной операции. Вечер начался с видеопоздравления Финуса Исламова. Он адресовал добрые и искренние слова самому дорогому человеку и другим матерям села.

Концерт сопровождался красивыми песнями, танцами, театрализованными представлениями. Зульхабиру Исламову пригласили на сцену, вручили ей подарок и спели для нее песню.

Благодаря односельчанам и гостям, пришедшим на концерт, было собрано 4,2 тыс. рублей благотворительных средств.

На следующий день в Шабизбаше семья Бариевых провела религиозный праздник — чтение Корана. Гости собрали 3,3 тыс. рублей. Эти деньги были доставлены к заведующей клубом Рамиле Хамматуллиной для поддержки земляков в зоне СВО.

«Участников специальной военной операции из нашей деревни не имеется. А ребята из соседней деревни Ильнар Гараев и Финус Исламов — они как наши односельчане, росли на наших глазах. У Ильнара и отец, и мать умерли, и мы молимся им за то, что они вырастили храброго сына. А мать Финуса мы регулярно навещаем, чтобы узнать, как у нее дела, помогаем. На благотворительные деньги односельчан мы будем готовить новогодние посылки и отправим нашим героям, которые сражаются с неонацизмом», — говорит организатор гуманитарной помощи Рамиля Хамматуллина.

2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Актаныше на средства со школьной ярмарки закупили медикаменты для бойцов СВО.