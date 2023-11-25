В Актаныше на средства со школьной ярмарки закупили медикаменты для бойцов СВО

В рамках недели милосердия и добра в Актанышской второй школе прошла ярмарка в помощь участникам СВО. Организовали это благое мероприятие ученики начальных классов, а остальные учащиеся и педагогический коллектив выступили в роли покупателей. Всего с ярмарки было выручено 18 тыс. рублей.

«Смелость, храбрость и любовь к Родине — это качества настоящего мужчины. Под этим девизом с целью воспитания патриотизма и гордости за свое Отечество мы и сами проводим, и участвуем во многих мероприятиях и начинаниях», — рассказывают дети.

На финансы с ярмарки были куплены в большом количестве медикаменты для госпиталей СВО.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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