Аксенов заявил о работе ПВО над Симферополем

Над столицей Крыма Симферополем сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», — написал Аксенов.

Кроме того, глава Крыма попросил всех подписчиков «сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

С начала специальной военной операции на Украине в Крыму неоднократно случались обстрелы и диверсии со стороны украинских сил.

Последним на данный момент масштабным нападением стала атака воздушных и надводных беспилотников на стоящие в Севастопольской бухте корабли 29 октября. По информации Министерства обороны РФ, тогда незначительные повреждения получили тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Ранее сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности при продолжении атак на территорию страны наносить удары по России (Крым украинская сторона не считает российским регионом).