Аксенов: Пожар на Крымском мосту еще не потушен, запускаем паромную переправу

UPD (10.35): Спасатели потушили пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Возможность оценить масштабы повреждений Крымского моста появится только после того, как будет потушен пожар. Тогда же можно будет сообщить о сроках восстановления движения по мосту, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, к запуску уже готова паромная переправа – она начнет работу с сегодняшнего дня.

По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, сообщил Аксенов с месте происшествия. Ликвидацией последствия ЧП занимаются МЧС, к месту ЧП стянуты все силы. «В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав», – написал Аксенов в воем телеграм-канале.

После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. «Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы», – подытожил Аксенов.

Напомним, чуть раньше стало известно, что в офисе украинского лидера ЧП на Крымском мосту назвали «началом», фактически признав за него ответственность. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля, момент взрыва попал на видео.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин и ликвидации последствий ЧП.