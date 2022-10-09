Аксенов: Автомобильная часть Крымского моста доступна только легковушкам

Только легковые автомобили могут двигаться по автомобильной части Крымского моста, большегрузы и автобусы будет перевозить паром. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, железнодорожная ветка моста будет действовать в прежнем режиме.

«Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом „Лаврентий“ по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт „Кавказ“», — объяснил глава региона в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что такая схема будет работать до особого распоряжения. При этом автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны, а также их пассажиры начнут перевозить по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ». Планируется, что переправа будет работать бесплатно.

В субботу утром на Крымском мосту взорвалась фура, загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.