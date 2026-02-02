news_header_top
Общество 2 февраля 2026 23:59

Аксаков: ГД скорректирует законы, ограничивающие использование гражданами их средств

Аксаков: ГД скорректирует законы, ограничивающие использование гражданами их средств
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Государственной Думе РФ планируют скорректировать законы, которые ограничивают использование россиянами их собственных средств ради борьбы с мошенниками. Об этом заявил журналистам председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства, <...> изучать их и делать более оптимальными, и там, где перегнули – выгнем в обратную сторону, выпрямим», – заявил парламентарий (цитата по ТАСС).

Вместе с тем депутат убежден, что 80% обращений, связанных с необходимостью доказывать сотрудникам банков право пользоваться собственными средствами, инициированы мошенниками.

«Они (злоумышленники – прим. Т-и) специально накручивают волну, для того чтобы создать атмосферу того, что неправильное решение принято, и поэтому они создают сложности нашим гражданам», – выразил уверенность Аксаков.

