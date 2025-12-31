news_header_top
Экономика 31 декабря 2025 09:51

Аксаков рассказал про блокировку крупных денежных переводов самому себе по СБП

Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Татар-информу» о нововведении, по которому банки получат право блокировать крупные денежные переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП).

«Блокировка операции возможна, если человек перевел крупную сумму самому себе, а затем в этот же день осуществил трансакцию лицу, в адрес которого в течение полугода не совершал никаких переводов. В этом случае нужно просто связаться с банком, чтобы подтвердить законность операции», – пояснил Аксаков.

Помимо перемещения крупных сумм, к признакам мошеннических операций отнесена также смена номера телефона, привязанного к банковскому аккаунту или профилю от Госуслуг, или интернет-провайдера.

Аксаков добавил, что для добропорядочных граждан нововведения означают снижение риска стать жертвой мошенничества.

В первый месяц нового года вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, которые коснутся семей с детьми, пенсионеров, предпринимателей, автолюбителей, банковских клиентов. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».

