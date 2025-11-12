Проверять переводы другим лицам после перевода себе в СБП будут от сумм в 200 тыс. рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подозрительными будут считаться не крупные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) самому себе как таковые, а последующие операции в адрес других людей. Проверять будут переводы «незнакомым» получателям, начинающиеся от 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России, передает ТАСС.

«Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», – пояснили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ также напомнили, что другим важным условием для проведения проверки будет считаться предшествующий такой транзакции перевод самому себе через СБП. Проверяться при этом будет именно последующая операция в адрес другого физического лица, уточнили в Банке России.

Ранее было заявлено, что Центробанк намерен дополнить перечень признаков мошеннических операций, включив в него крупные переводы самому себе через СБП.