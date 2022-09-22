Акция «Своих не бросаем» состоится в Казани в день начала референдумов

Акция «Своих не бросаем» состоится 23 сентября, в день старта референдумов, запланированных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей, в казанском парке Победы.

Инициировала мероприятие Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». В качестве организатора выступает Управление культуры исполкома города.

Акция призвана объединить участников «в стремлении выразить поддержку соотечественникам, решений Президента РФ и Вооруженных сил Российской Федерации».

Митинг пройдет с 15 до 17 часов. Перед собравшимися выступят творческие коллективы и исполнители. Кроме того, предполагаются выступления представителей «патриотической общественности».

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести плебисциты о вхождении в состав России 19 сентября. Референдумы должны пройти с 23 по 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября пообещал, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».