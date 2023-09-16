Акция «Армия – это сила!» прошла в экстрим-парке в рамках «Кросса нации»

Сегодня в Казани проходят массовые соревнования «Кросс нации». На одной из площадок – в экстрим-парке «УРАМ» – участники проекта «Армия – это сила!» организовали состязания по армрестлингу.

Таким образом, бегуны могут не только проверить свою выносливость в рамках забега, но и силу. Напомним, «Кросс нации» проводится сегодня на двух площадках. В экстрим-парке находится старт на дистанции 1, 2 и 3 км – участники состязания пробегут по Кремлевской набережной. Остальные забеги – на 4, 6, 8 и 12 км – пройдут на стадионе «Локомотив».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участники проекта «Армия – это сила!» присоединились к мотофестивалю «Два Кремля», приуроченному ко Дню Республики Татарстан.

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