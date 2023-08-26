Участники проекта «Армия — это сила!» присоединились к мотофестивалю «Два Кремля», приуроченному ко Дню Республики Татарстан.

Напомним, что в рамках события состоялся мотопробег «От Красного Кремля к Белому Кремлю», в котором приняли участие байкеры из разных регионов России и зарубежных стран. В Казани, возле Спасской башни, к колонне присоединился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Завершающей точкой праздника стала площадка у Центра семьи «Казан», где прошли показательные выступления мотоциклистов и выступления пилотажной группы водительского мастерства «Каскад» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.