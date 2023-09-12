«Кросс нации» в Казани пройдет в экстрим-парке «УРАМ» и на стадионе «Локомотив»

Фото: © «Татар-информ»

«Кросс нации» 16 сентября пройдет на двух площадках Казани. Забеги на 1, 2 и 3 км состоятся на Кремлевской набережной, старт от экстрим-парка «УРАМ», а на 4, 6, 8 и 12 км – на стадионе «Локомотив». Сейчас казанцы и гости столицы РТ могут пройти регистрацию и получить майку с номером на Центральном стадионе. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

«Уже много лет “Кросс нации” проходит в Казани. Там собираются много людей разных возрастов и бегут вдоль нашей замечательной набережной, старт в этом году будет от экстрим-парка “УРАМ”. Будут участвовать несколько поколений. Ждем всех, мандатная комиссия находится на Центральном стадионе, она работает с 10 до 18 часов», – сказал спикер.

С этого года было принято решение, что длинные дистанции, такие как четыре, шесть, восемь и двенадцать километров, будут проведены на стадионе «Локомотив» в тот же день. Все необходимые инструкции и информацию можно будет узнать при получении номера, добавил Гарипов.

Кроме того, в экстрим-парке пройдут забеги ГТО на два километра для девушек и на три для юношей. Поучаствовать могут все желающие, подчеркнул зампредседателя РОО «ГТО» по Республике Татарстан Артур Сабитов.

«Основной упор будет делаться на школьников, но может поучаствовать любой желающий, кто хочет сдать норму ГТО по кроссу», – пояснил он.

Первыми на дистанцию выйдут дети – юные участники пробегут один километр. После них такую же дистанцию преодолеют ветераны спорта, отметила главный судья соревнований Гульнара Сафиуллина.

«Затем пройдет забег детей с ограниченными возможностями здоровья. После них стартуют забеги ГТО, торжественное открытие “Кросса нации” и благотворительный забег от АНО “Добрая Казань”. В заключение состоится массовый забег, где могут поучаствовать все желающие, чтобы получить положительные эмоции и поддержать свое здоровье», – заключила она.