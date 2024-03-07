Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в РФ, сумма сделки не изменилась

Акционеры нидерландской фирмы Yandex N.V. одобрили сделку по продаже российской части «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров корпорации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На собрании владельцев акций класса A за решение о продаже было отдано 94,3% голосов, на собрании владельцев акций класса A и B — 98,8%. Остальные вынесенные на голосование решения также оказались одобрены большинством акционеров (более 94% голосов «за» в каждом случае).

Upd. (22.47): На 6 февраля этого года Yandex N.V. имела в обращении более 325,78 млн акций класса «А» (каждая соответствует одному голосу) и свыше 35,698 млн акций класса «B» (каждая дает по десять голосов), На 6 февраля этого года Yandex N.V. имела в обращении более 325,78 млн акций класса «А» (каждая соответствует одному голосу) и свыше 35,698 млн акций класса «B» (каждая дает по десять голосов), замечает РБК.

Сделка будет закрыта в два этапа, первый должен быть завершен в ближайшие недели. В ходе него ПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю, до 68%, в Международной компании акционерном обществе (МКАО) «Яндекс».

В компании также подтвердили, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, как об этом написала накануне газета «Ведомости».

Вместе с тем не подтвердилась информация этого издания, что сумма сделки уменьшена на 17,7 млрд рублей. «Сумма сделки осталась без изменений. Как мы говорили раньше, она составит 475 млрд рублей», — уточнили ТАСС в пресс-службе «Яндекса».

О заключении сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» стало известно 5 февраля. Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. Она получит 99,999% ООО «Яндекс», остальные 0,001% — «Фонд общественных интересов».

Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», чьи личности не раскрываются. Другими пайщиками станут структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова.