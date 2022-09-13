Акционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску

Акционеры компании Twitter на специальном собрании одобрили сделку по продаже одноименной сети микроблогов американскому бизнесмену Илону Маску, основателю корпораций SpaceX и Tesla, за 44 млрд долларов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на трансляцию голосования.

Сделка получила одобрение на фоне судебного процесса между миллиардером и представителями социальной сети. Twitter подал иск против Маска из-за желания предпринимателя отказаться от сделки. Бизнесмен же выдвинул встречные требования, но потребовал не раскрывать подробностей иска.

Слушания должны начаться 17 октября, они продлятся пять дней. Суду предстоит выяснить, может ли Маск расторгнуть соглашение о приобретении соцсети.

В апреле Илон Маск собирался купить Twitter за 44 млрд долларов. Он обещал сделать алгоритмы социальной сети открытыми, победить ботов, занимающихся рассылкой спама, и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. При этом предприниматель отложил покупку, опасаясь начала третьей мировой войны после речи Президента РФ Владимира Путина на параде 9 Мая.

Позднее, в июле, Маск полностью отказался от своих планов. По словам адвокатов, поводом для расторжения сделки стал отказ предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Решение бизнесмена привело к падению акций соцсети.

Еще весной Роскомнадзор ограничил доступ к сервису микроблогов на территории РФ из-за специальной военной операции на Украине.