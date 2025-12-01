Акции, выставки, спектакли: в Челнах в декаду инвалидов проведут порядка 150 мероприятий

В Набережных Челнах начинается Всероссийская неделя, объединяющая тысячи людей вокруг идеи поддержки «общества равных возможностей». В городе пройдет обширная программа фестивалей, конференций, кинопоказов, ярмарок, мастер-классов, концертов, а также спортивных и образовательных мероприятий. Старт декады будет дан завтра в ДК КАМАЗа, сообщил заместитель руководителя исполкома города Винер Харисов.

По словам докладчика, в программу включено порядка 150 мероприятий, среди которых городской фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце»; благотворительная акция «Рука помощи»; фестиваль художественного творчества «Возьмемся за руки, друзья».

Также пройдут акции «Дарю добро», «Дети – детям», а тимуровские отряды посетят одиноко проживающих инвалидов и семьи участников СВО, где воспитываются дети с инвалидностью.

Помимо этого, запланированы благотворительные посещения спектаклей, выставок и представлений.

Физическая активность занимает важное место в программе декады. В спортивных учреждениях города проводятся спартакиады, первенства и турниры. 3 декабря на базе «Олимпийского» состоится Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья Автозаводского района, 4 декабря в «Витязе» – традиционная «Городская Спартакиада инвалидов-2025».

В программу входят соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам, армспорту, дартсу и бочча. Победители и призеры будут награждены денежными призами.

Харисов подчеркнул, что челнинские участники СВО активно участвуют в спортивных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируя высокий уровень подготовки и силы духа.