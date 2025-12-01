Пять участников СВО с инвалидностью трудоустроены на предприятия Набережных Челнов

В Набережных Челнах продолжается работа по поддержке участников специальной военной операции, получивших инвалидность. На аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома Винер Харисов сообщил, что пятеро участников СВО уже трудоустроены на городские предприятия.

Из шести обратившихся за содействием бойцов с инвалидностью пятеро нашли работу на таких предприятиях, как «Безопасность дорожного движения», строительная фирма «Энергия-1», автомобильный завод «КАМАЗ» и компания «Бриз».

Ещё один участник СВО, имеющий военную травму и вторую группу инвалидности, находится в стадии трудоустройства. По словам Харисова, мужчина хочет работать исключительно водителем, однако ему требуется специально оборудованный автомобиль.

Трое участников СВО с инвалидностью прошли обучение по востребованным направлениям: инспектор по кадрам, оператор наземных систем управления БПЛА, программист 1С.

Всего с начала 2025 года в Кадровый центр «Работа России» обратились 124 человека с инвалидностью, из которых 69 уже трудоустроены. Челнинцев принимают на работу такие предприятия, как ПАО «КАМАЗ», «Горкоммунхоз», «Челныводоканал», «Челны-хлеб» и другие.

Работа по трудоустройству участников СВО продолжается: для них организуют обучение новым профессиям, включая подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по 1С.