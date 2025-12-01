В Челнах в рамках Декады милосердия уделят особое внимание участникам СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил в период проведения Декады инвалидов уделить особое внимание участникам специальной военной операции. Он подчеркнул, что поддержка бойцов – это не формальность, а вопрос человеческого участия и уважения к их опыту.

«Наши мужчины, наши воины требуют особого внимания. Это вопросы простого, элементарного человеческого участия. Это вопросы трудоустройства. Воины, возвратившиеся из зоны боевых действий, сегодня успешно работают, например, в сфере электронного оборудования. В полевых условиях российские парни собирают беспилотные летательные аппараты буквально из ничего. Для этого нужны компетенции, и эти компетенции там уже формируются. Электронного и компьютерного оборудования достаточно много на предприятиях, в организациях, учреждениях. Можно и нужно использовать их опыт. Поэтому к ним тоже нужно проявить внимание. Воины – участники специальной военной операции нуждаются в нашей поддержке», – отметил градоначальник на аппаратном совещании.

Он подчеркнул, что их навыки востребованы на многих предприятиях и город должен помочь им найти применение приобретенному опыту.

С 1 по 10 декабря в России традиционно проходит Декада инвалидов, цель которой – привлечь внимание к вопросам поддержки людей с инвалидностью и оказать им реальную помощь.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Винер Харисов доложил о масштабах этой работы в Набережных Челнах: в городе проживает 43 334 человека с инвалидностью, включая 2 349 детей. По словам Харисова, создание комфортных условий для их жизни, обучения, труда и реабилитации является одним из приоритетных направлений социальной политики.