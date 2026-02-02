Академия наук Кыргызстана и КФУ готовят исследования на тему снежных барсов

Фото предоставлено организаторами конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире: объединение усилий»

Академия наук Кыргызстана совместно с КФУ готовят совместные проекты по изучению снежных барсов. Об этом «Татар-информу» сообщил Генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев.

«В науке есть определенные договоренности между Академией наук Кыргызстана и КФУ по защите снежных барсов», – пояснил собеседник агентства.

Он отдельно упомянул прошлогодний визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова на конференцию в Бишкеке, посвященную защите снежных барсов, и напомнил, что Кыргызская Республика передала центру изучения ирбисов на Алтае три особи этих животных.

«Это были два мальчика и девочка. Насколько мне известно, самка даже уже родила котят», – с улыбкой добавил дипломат.