Минэкологии РТ: Ведется работа по доставке двух барсов из Монголии в центр «Снежный барс»

Экологи Татарстана продолжают работу по сохранению снежного барса. В прошлом году в Казани прошла международная конференция с участием экспертов из 12 стран. Ключевым итогом стала Казанская резолюция о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на итоговой коллегии министерства в Казани.

«При поддержке "Татнефти" создан центр "Снежный барс" в Республике Алтай, куда завезли три особи из Кыргызстана. Также ведем работу по получению двух барсов из Монголии в рамках сертификата, подаренного Президентом Монголии Владимиру Путину. Для управления проектом создана специальная организация, объединившая Академию наук Татарстана, Казанский федеральный университет, ассоциацию "Ирбис", "Татнефть" и наше министерство», – рассказал он.

Зиганшин напомнил, что в Международный день снежного барса было подписано три соглашения о сотрудничестве между научным центром «Снежный барс» и ведущими предприятиями Татарстана.

«Это наглядный пример того, как задачи сохранения биоразнообразия решаются через объединение усилий власти, науки и бизнеса в рамках системного, прогнозного подхода», – подчеркнул Зиганшин.