news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 15:09

Шадриков объяснил, почему Татарстан подключился к проекту по сохранению снежных барсов

Читайте нас в
Телеграм
Шадриков объяснил, почему Татарстан подключился к проекту по сохранению снежных барсов
Фото: t.me/galimovatatarstan

Работа по сохранению популяции снежного барса продолжается в Татарстане. Она ведется по национальному проекту «Экологическое благополучие» в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия». Об этом рассказал сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

Александр Шадриков

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«[От] 72 [до] 80 особей всего в Российской Федерации осталось. Почему мы заснимемся этой работой? Наш символ – крылатый барс, поэтому нам доверили на уровне Российской Федерации работу по сохранению снежных барсов», – пояснил руководитель профильного ведомства.

Продолжается совместная работа по созданию научно-исследовательского центра сохранения биоразнообразия «Снежный барс» на Алтае.

С участием ученых из Татарстана там планируется проводить фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки, экспертные и аналитические работы, а также мероприятия по сохранению и увеличению популяции снежного барса, созданию и формированию криобанка материалов снежных барсов, работу по экопросвещению.

читайте также
В РТ планируют открыть центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс»
В РТ планируют открыть центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс»
Три предприятия РТ подписали соглашения о сотрудничестве с центром «Снежный барс»
#Экология #Александр Шадриков #снежный барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025