Шадриков объяснил, почему Татарстан подключился к проекту по сохранению снежных барсов

Фото: t.me/galimovatatarstan

Работа по сохранению популяции снежного барса продолжается в Татарстане. Она ведется по национальному проекту «Экологическое благополучие» в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия». Об этом рассказал сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«[От] 72 [до] 80 особей всего в Российской Федерации осталось. Почему мы заснимемся этой работой? Наш символ – крылатый барс, поэтому нам доверили на уровне Российской Федерации работу по сохранению снежных барсов», – пояснил руководитель профильного ведомства.

Продолжается совместная работа по созданию научно-исследовательского центра сохранения биоразнообразия «Снежный барс» на Алтае.

С участием ученых из Татарстана там планируется проводить фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки, экспертные и аналитические работы, а также мероприятия по сохранению и увеличению популяции снежного барса, созданию и формированию криобанка материалов снежных барсов, работу по экопросвещению.