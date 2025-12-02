Академии наук Татарстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Академии наук Татарстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан президентом Академии наук РТ Рифкатом Миннихановым и президентом Академии наук Узбекистана Шавкатом Аюповым.

«С Узбекистаном у нас давно тесные отношения, у нас есть соглашения с вузами и региональными отделениями Академии наук Узбекистана», – рассказал журналистам Рифкат Минниханов.

Делегация из Узбекистана прибыла в Казань на награждение лауреата премии им. Лобачевского в день рождения великого геометра (1 декабря). Президент узбекской Академии наук является членом комиссии по присуждению этой премии.

«Мы связались с Академией наук [Татарстана] и решили совместить эти два мероприятия: вчера мы провели вручение [премии], а сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Академий наук Узбекистана и Академией наук Татарстана», – рассказал Аюпов.

Рифкат Минниханов также отметил, что направления, связанные с математикой, становятся для Академией наук Татарстана приоритетными.

Встреча двух президентов совпала с Днем культуры Узбекистана. Напомним, вчера в рамках этого события Раис Татарстана вместе с руководителем АП Узбекистана посетили картинную выставку.