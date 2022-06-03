«Ак Барс» сыграет в Казани два товарищеских матча с «Локомотивом»

«Ак Барс» проведет в межсезонье два товарищеских матча против «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ярославля. Отмечается, что игры пройдут 26 и 28 августа в Казани.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Кубка Гагарина «Локомотив» завершил свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив московскому ЦСКА со счетом 0:4 в серии. В свою очередь, хоккеисты «Ак Барса» также отправились в отпуск после поражения в 1/8 финала от омского «Авангарда» (2:4).

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала две части (1 и 2) интервью с форвардом «Ак Барса» Артемом Лукояновым.